Üye Girişi
Haberler

Derede kaybolan 9 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları sürüyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki Rihan Berho'yu arama çalışmaları bugün de devam etti. UMKE ekipleri, 8 km'lik kanal yolu boyunca dron ile arama yaptığı alanda bir bulguya rastlayamadı.

Derede kaybolan 9 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları sürüyor

ANTALYA - Antalya'da sulama kanalına düşen otomobildeki Rihan Berho'yu arama çalışmaları bugün de devam etti. İhbarla birlikte olay yerine gelen UMKE ekipleri, 8 km'lik kanal yolu boyunca dron ile arama yaptığı alanda bir bulguya rastlayamadı.

Antalya'nın Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde gerçekleşen kaza, 24 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. Akşam yemeği için gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için 15 MA 0595 plakalı Tofaş marka otomobili ile hareket eden Suriyeli Yunus Berho'nun kullandığı ve içerisinde 4'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu araç, köprüden geçtiği sırada sulama kanalına düştü. 8 kişiden 3 yetişkinin kendi imkanlarıyla ve 3 çocuğun çevre halkının yardımıyla araçtan çıktığı kazada, 3 çocuk sudan kurtarılarak hastaneye gönderildi. Derede kaybolan kaybolan İbdisem Berho adlı kadın ve 9 yaşındaki Rihan Berho'nun belirtilmesi üzerine dalgıçlar derede arama başlattı. Hastaneye gönderilen çocuklar arasında bulunan 1 buçuk yaşındaki Omar Hamdi hastanede kurtarılamazken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

İlk olarak otomobilin bulunduğu noktadan arama çalışmalarına başlayan ekipler, derenin içini adeta didik didik aradı. Akıntı yönüne doğru yapılan aramalarda 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Ekipler bu noktada çalışmalarını yoğunlaştırsa da kayıplara ulaşılamadı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının gündüz devam edeceği öğrenildi.

Genç kadının cansız bedenine ulaşıldı

Sabah erken saatlerde tekrar başlayan aramalarda, JAK'ın su altı timi aracın düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İbdisem Berho'nun cansız bedenine ulaştı. Berho'nun cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. 9 yaşındaki Rihan Berho'yu arama çalışmaları, bu sabah devam etti. UMKE ekipleri 8 km'lik kanal yolu boyunca drone ile arama kurtarma yaptığı çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlayamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

 Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Bakmadan Geçme

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? #129349 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması olacak mı, nerede olacak? #9917 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917 GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor?
Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title