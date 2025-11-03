Haberler

Dere Yatağında Terk Edilmiş Motosiklet Bulundu

Dere Yatağında Terk Edilmiş Motosiklet Bulundu
Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde, dere yatağına atılmış halde bulunan motosiklet, emniyet ekiplerinin incelemeleri sonrası otoparka götürüldü. Motosikletin hurdaya ayrıldığı tespit edildi ve sahibinin kimliği araştırılıyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde dere yatağına atılarak terk edilmiş halde bulunan motosiklet ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Bayramca Mahallesi Abalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan vatandaşlar dere yatağında terk edilmiş motosiklet gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan ekipler, motosikleti dere yatağından çıkarmak için çekici çağırdı.

Çağrılan çekici yardımıyla dere yatağından çıkarılan motosiklet üzerinde yapılan şasi sorgulamasında, aracın hurdaya ayrılmış olduğu tespit edildi. Motosiklet, detaylı inceleme yapılmak ve sahibinin kimliğinin araştırılması amacıyla otoparka götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
