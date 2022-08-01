Dere yatağında kenevir yetiştirmiş Adana'da dere yatağında kenevir bitkisi yetiştiren 1 kişi yakalandı. Adana'da dere yatağında kenevir bitkisi yetiştiren 1 kişi yakalandı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde ikamet eden S.G. isimli şahsın evinin yakınında bulunan dere yatağına kenevir bitkisi ektiği bilgisi alındı. Yapılan operasyonda şahıs kenevir bitkisi ektiği yerde suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramada 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kenevir Sarıçam Adana 3. Sayfa Haberler

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