Haber : Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi

 - Güncelleme:

Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi İnegöl'de 9 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Hikmet Özgüneş, defnedildi.

Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi

BURSA - İnegöl'de 9 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Hikmet Özgüneş, defnedildi. Hikmet'in cenazesi, 1997 yılında 13 yaşında parkta sallanırken düşerek hayatını kaybeden kardeşi Necip'in mezarının yanında toprağa verildi.

İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, bir daha geri dönmedi. Annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Ekipler Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlatıldı.

AFAD, NAK, AKUT, ANDA ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda önceki akşam, Gündüzlü'ye 5 kilometre mesafedeki Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dün de 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı.

Çürümeye başlayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aileye teslim edilen gencin cenazesi, öğle namazından önce Gündüzlü Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında, 1997 yılında 13 yaşında parkta sallanırken düşerek hayatını kaybeden kardeşi Necip'in mezarının yanında toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title