Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi İnegöl'de 9 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Hikmet Özgüneş, defnedildi. Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi BURSA - İnegöl'de 9 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Hikmet Özgüneş, defnedildi. Hikmet'in cenazesi, 1997 yılında 13 yaşında parkta sallanırken düşerek hayatını kaybeden kardeşi Necip'in mezarının yanında toprağa verildi. İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, bir daha geri dönmedi. Annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Ekipler Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlatıldı. AFAD, NAK, AKUT, ANDA ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda önceki akşam, Gündüzlü'ye 5 kilometre mesafedeki Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dün de 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı. Çürümeye başlayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aileye teslim edilen gencin cenazesi, öğle namazından önce Gündüzlü Mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında, 1997 yılında 13 yaşında parkta sallanırken düşerek hayatını kaybeden kardeşi Necip'in mezarının yanında toprağa verildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl 3. Sayfa Haberler

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