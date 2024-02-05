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Dere yatağına uçan otomobil için yardıma koştular, bulmaca gibi kazayı çözmeye çalıştılar

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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, araç içindeki yaralının yanı sıra araca yaslanmış bir kişi daha görünce olayı anlamaya çalıştılar. Yaralılar, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Dere yatağına uçan otomobil için yardıma koştular, bulmaca gibi kazayı çözmeye çalıştılar

Aracın içinde bir, dışında otomobile yaslanmış halde başka bir yaralı görünce şaşırıp kaldılar

"İçerideki şoför de, dışarıdaki nereden geldi onu bilmiyorum"

Dere yatağına uçan otomobilde bulunan 2 kişi bir saatlik çabayla kurtarılabildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayı görüp hemen yardıma koşan vatandaşlar ise araç içinde 1, araca yaslanmış dışarda 1 yaralı daha görünce olayı anlamaya çalıştılar ve o anları kaydettiler. Araçta 2 kişi olduğunu netleştirip sağlık ekiplerine haber verdiler. Yaralı 2 kişi dere yatağından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza Serik ilçesi, Kürüş Mahallesi, Çiftlik Mevki, Boğazkent turizm yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YL 109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Olay sonrası kazayı fark eden diğer araç sürücüleri hemen yardıma koştu. Vatandaşlar dere yatağındaki otomobil içindeki yaralının dışında, aracın başında araca yaslanmış şekilde bir kişi daha gördü. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşların, "İçerideki şoför de, dışarıdaki nereden geldi onu bilmiyorum" sözleri kayıtlara girdi. Olayı anlamaya çalışan vatandaşlar son olarak aracın önünde bulunan yaralıya "2 kişi misiniz?" diye sorarak kaç kişi olduklarını öğrenmeye çalıştı. Otomobilin yanına yardım için inen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi belirlenemeyen sürücü uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılırken, yolcu Hüseyin D. ile birlikte yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlardan Emin Yavuz, "Boğazkent'en Serik'e giden bir araç dereye uçtu. Biz de gördük, aşağıya indik. İki kişiden birinin bacağı kırılmış daha sonra itfaiye, polisi aradık. Ekipler geldiler kurtardılar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Boğazkent İtfaiye Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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