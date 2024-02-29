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Dere yatağına düşen otomobil alev aldı: 1 ölü

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Denizli'de demir bariyeri aşarak dereye uçan otomobil alevlere teslim oldu. Sabah saatlerinde dere içerisinde yanmış halde bulunan otomobilde bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dere yatağına düşen otomobil alev aldı: 1 ölü

Dere yatağında yanmış halde bulunan otomobilden bir ceset çıktı

DENİZLİ - Denizli'de demir bariyeri aşarak dereye uçan otomobil alevlere teslim oldu. Sabah saatlerinde dere içerisinde yanmış halde bulunan otomobilde bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Kocagökce (42), 20 EY 368 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağı üzerindeki köprünün demir bariyerlerine çarptı. Çarpmanın ardından demir bariyerleri aşan otomobil ters vaziyette dere yatağına düştü. Kazanın ardından bir anda alev topuna dönen otomobili sabah saatlerinde çevre halkı fark etti. Dere yatağı içerisinde yanmış halde bir otomobil gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde otomobil içerisinde bir kişiye ait ceset olduğunu fark eden ekipler, otomobili vinç yardımıyla dere yatağından çıkardı.

Çıkarılan otomobil içerisindeki cesedin İsmail Kocagökce'ye ait olduğu değerlendirilirken, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu cenaze otomobil içerisinden çıkarıldı. Otomobil içerisinde bulunan cenaze otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ayrıca gece saatlerinde meydana geldiği değerlendirilen kazada, otomobil içerisinde sıkıştığı düşünülen sürücü Kocagökce'nin bu nedenle dışarı çıkamadığı düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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