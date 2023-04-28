Dere yatağına devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Vezirköprü-Durağan karayolu Saraycık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Vezirköprü ilçesinden Kastamonu'ya seyir halinde olan Fikret Y.(25) yönetimindeki 37 DL 366 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden dere yatağına devrildi. Kazada araç sürücüsü Fikret Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan kardeşi Kasım Y. (18) yaralandı. Olay yerine sağlık ekiplerine yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Kasım Yıldız'ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve durumum ağır olduğu öğrenildi. - KASTAMONU