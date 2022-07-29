Dere yatağına atılan çantada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Dere yatağına atılan çantada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Dere yatağına atılan çantada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesi kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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Van'ın Saray ilçesi kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Piyade Hudut Komutanlığı ve PÖH tarafından 28 Temmuz 2022 günü Saray ilçesi kırsalında müşterek arama tarama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda dere yatağına atılmış vaziyette bulunan çanta içerisinde 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saray Van 3. Sayfa Haberler

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