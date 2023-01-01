Dere kenarlarından 600 bin TL değerinde demir korkuluk çalan şahıslar yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dere kenarında bulunan 600 bin TL değerindeki demir korkulukları çalan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Korupınar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağı içerisinde yapılan perde duvarlara monteli 600 bin TL değerindeki ferforje demir korkulukların her geçen gün azaldığını fark eden yetkililer, durumu İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şahısların Y.A., E.S. ve V.İ. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU