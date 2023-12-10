Derbi maçı hayatını kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan annesi ve ağabeyini kaybeden Yılmaz Çakal'ın dün akşam oynanan derbi maçı izlemek için evden çıkması nedeniyle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Asma Mahallesi Tulumba sokakta annesi Perihan ve ağabeyi Sait ile birlikte yaşayan Yılmaz Çakar, dün akşam oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçını izlemek için evden ayrıldı. Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen Yılmaz Çakar, 1-1'lik bir skorla biten maçın devre arasında evlerinin yıkıldığı haberini aldı. Akşam saat 19: 53 sıralarında gelen telefon üzerine Yılmaz Çakar, maçı izlediği kahveden çıkarak evlerinin bulunduğu bölgeye gitti. Yılmaz Çakar, evine geri döndüğünde ise ne evini ne de annesi ve ağabeyini bulabildi. Büyük acı ve şok yaşayan Yılmaz Çakar, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yukarıdan felçli bir hastanın geçmesi için yol vermiştik. Oraya istinat duvarı çekildi. 60 yaşındayım bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedim. Duvarın yüküyle aşağıya gelmiş demek ki. Ben Fenerbahçe maçını izlemek için evden ayrılmıştım. Bana telefon geldi. 'Eve gel' dediler. Baktım ev yok. İçerde annem ve ağabeyim var. Ağabeyim bekardı. Evlenmemişti. Doğa işte yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Öte yandan Yılmaz Çakar'ın annesi ve ağabeyine mezar olan evin bulunduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları ise havadan görüntülendi.