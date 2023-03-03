Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremzedeye ait araç alev aldı

3. Sayfa Haberleri

Depremzedeye ait araç alev aldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, depremzedenin otomobili alev alev yandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, depremzedenin otomobili alev alev yandı.

Gazipaşa'da Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde Kemal U.'ya ait araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Kabloların şase yapması sonucu

motor kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Gazipaşa İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yanan aracın ilçede konaklayan depremzedeye ait olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title