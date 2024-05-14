Depremzedelerin konteyneri soyuldu

6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyneri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-13 konteyner kent içerisine gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, 6 Şubat depremlerinden dolayı konteynerde kalan bir depremzedenin konteyner kapısını zorlayarak içeriye girdi. Kimsenin bulunmadığı esnada içeriye giren şahıs yada şahıslar burada bulunan buzdolabını, klimayı yerinden söktü. İçeride değerli eşyaları da arayan şahıs yada şahıslar söktükleri klima ve buzdolabını çalarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri soyulan konteynerde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN