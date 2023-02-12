Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremzedelerin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Depremzedelerin içerisinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'tan Antalya'nın Manavgat ilçesine gelmekte olan depremzedelerin bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı.

Kahramanmaraş'tan Antalya'nın Manavgat ilçesine gelmekte olan depremzedelerin bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre aşağıya düşen ve çam ağacına takılarak durabilen otomobilde bulunan 3 depremzede yaralandı.

Kaza, Taşkesiği Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesi Kahramanmaraş'tan Manavgat'a gelmekte olan Sezenuş Tut'un kullandığı 46 AEP 788 plakalı otomobil, çelik bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre aşağıya düşen ve çam ağacına takılarak uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü Sezenuş Tut ve kendisi gibi depremzede olan Muhittin Günal ile Gazi Günal yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilden çıkarılan sürücü Sezenuş Tut'un yorgun olduğunu ve uyuyunca da kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Kazada yaralanan depremzedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title