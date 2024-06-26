Depremzedelerin çadır deposu yanarak küle döndü

Hatay'da depremzede vatandaşlar tarafından depo olarak kullanılan çadır yanarak küle döndü.

Yangın, Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan depremzede vatandaşlara ait depo olarak kullanılan çadır yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan çadır, küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında çadır içindeki eşyalar zarar gördü. - HATAY