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Depremzedeleri savunurken arbede ile karşılaştılar

Depremzedeleri savunurken arbede ile karşılaştılar

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da depremzedelerin tahliye edilmesi kararına yönelik tepkiler artarak devam ediyor.

Tekirdağ'da depremzedelerin tahliye edilmesi kararına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Bu kez de STK'lar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak protesto eylemi düzenledi. STK'lar belediye önüne siyah çelenk bırakırken, belediye personelinin karşı çıkması sonucu arbede yaşandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ödenek yetersizliğini sebep göstererek depremzedelere gönderdiği tahliye tebligatına tepkiler artarak devam ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararı protesto etmek isteyen STK'lar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanarak protesto eylemi düzenledi. Belediye binası önüne siyah çelenk bırakmak isteyen STK temsilcileri ile belediye personeli arasında çıkan arbedede tarafları sakinleştirmek kolay olmadı.

Belediye önüne siyah çelenk bırakmak isteyen STK'lar ile belediye personeli arasında çıkan arbedeye tepki olarak STK temsilcileri ıslık, düdük çalarak protesto gerçekleştirdi. Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak'ı istifaya davet eden STK temsilcileri, yanlarında getirdikleri kırmızı kartları da havaya kaldırdı.

STK temsilcileri, belediye binasına bıraktıkları siyah çelengin yanı sıra sosyal medya üzerinden depremzedelere "su yardımı yaptık" diyen şahıslara yönelik tepki olarak şişelerce içme suyu bıraktı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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