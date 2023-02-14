Depremzedeleri kurtardı, kazada hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinden arkadaşı ile Kahramanmaraş'a giderek kurtarma çalışmalarına katılan Suriye uyruklu Muhammed Elali(20), dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Bursa'nın İnegöl ilçesinden arkadaşı ile Kahramanmaraş'a giderek kurtarma çalışmalarına katılan Suriye uyruklu Muhammed Elali(20), dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Suriye uyruklu Muhammed Elali, arkadaşı Ertuğrul Karaduman ile birlikte Kahramanmaraş'a giderek enkazdan vatandaş kurtarma çalışmalarına katıldı. Arkadaşlarıyla 11 Şubat Cumartesi gecesi İnegöl' dönmek üzere yola çıktı. Elali'nin bulunduğu araç Ankara'nın Polatlı ilçesi mevkiinde TIR'a arkadan çarptı. Kaza Ertuğrul Karaduman yaralanırken Muhammed Elali olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Elali, dün öğle namazına müteakip Yeşil camiide kılınan cenaze namazının ardından İsaören Mezarlığı'nda defnedildi. Kazada hayatını kaybeden yardımsever gencin deprem bölgesine gidecekler arasında ismi olmamasına rağmen ısrarla yardıma gitmek istediği ve deprem bölgesine bu şekilde gittiği öğrenildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş İnegöl Suriye Bursa 3. Sayfa Haberler

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