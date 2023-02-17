Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıran 3 kişi tutuklandı

Sosyal medya üzerinden depremzedelere konteyner vaadi vererek dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olay sonrası emniyet güçleri, özellikle sosyal medya adreslerinden bu tarz vaatlere asla inanılmaması gerektiğini bildirerek, bu tür paylaşımları ve kişilerin ihbar edilmesini istedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dolandırıcılar bir kez daha sahneye çıktı. Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğüne, sosyal medya adresinden depremzedelere konteyner vaadi vererek dolandıran şahıslar olduğuna yönelik çok sayıda ihbar geldi. İhbarı değerlendiren emniyet güçleri, harekete geçerek dolandırıcıların yerini tespit etti. Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi 5029 Sokak üzerinde bulunan iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda olayın içinde olduğu tespit edilen Bekir O., Keziban S. ve Halit S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir O., Keziban S. ve Halit S. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet depremzedeleri dolandırıcılara karşı uyardı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları telefonla arayıp veya sosyal medya adreslerinden bu tarz vaatler veren dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu. Büyük bir yıkımdan çıkan ve barınma sorunu yaşayan depremzedelere karşı yapılan bu tarz dolandırıcılığın önüne geçilmesi için depremzedelerin mutlaka bulundukları bölgede kaymakamlık veya AFAD birimlerine isimlerini kaydettirmeleri gerektiği vurgulandı. Bu şekilde depremzedelere yardım imkanı sağlandığı ifade edildi. - DENİZLİ