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Depremzedelere evlerinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Depremzedelere evlerinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da depremzedelere ait ev ve işyerlerinde hırsızlık yapan 3 zanlı polis tarafından yakalandı.

Malatya'da depremzedelere ait ev ve işyerlerinde hırsızlık yapan 3 zanlı polis tarafından yakalandı.

Malatya'da depremler sonrası boşaltılan ve hasar alan ev ve işyerlerinde 17 adet su sayacı ele çaldıkları tespit edilen 3 zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından kent merkezi Aslanbey Mahallesinde yapılan denetimlerde ise 1 tabanca, 1 pompalı tüfek çeşitli ebatlarda çok sayıda fişek, 78 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile 24 bin 200 TL ele geçirildi.

Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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