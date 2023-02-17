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Depremzedeler için minibüsünü satılığa çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Depremzedeler için minibüsünü satılığa çıkardı

Karaman'da 3 çocuk annesi Gamze Yaşar, gelirini depremzedelere bağışlamak üzere minibüsünü satılığa çıkardı.

Karaman'da 3 çocuk annesi Gamze Yaşar, gelirini depremzedelere bağışlamak üzere minibüsünü satılığa çıkardı.

Karaman Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda Vefa personeli olarak görev yapan 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Gamze Yaşar, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde zarar gören vatandaşlara yardım etmek için kendisine ait olan minibüsü satılığa çıkardı. Yaklaşık 100 bin lira değerindeki minibüsünü sattıktan sonra elde edeceği paranın tamamını depremzedelere bağışlayacağını söyleyen Gamze Yaşar, "Yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden üzdü. Karaman'da yaşayan birisi olarak kendi adıma bir şey yapamadığımızı düşündük. Çocuklarımla birlikte karar alarak minibüsümüzü satıp elde edeceğimiz parayı da depremzedelere bağışlamaya karar verdik" dedi.

Hayırsever vatandaşlara da seslenen Gamze Yaşar, "Bu acı hepimizin acısıdır. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Yardımın azı çoğu yoktur, herkes elinden geldiğince yardım etmelidir. Dün akşamda televizyonlarda yapılan yardımları gördük. Yardım eden herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - KARAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Karaman Türkiye Çocuk 3. Sayfa Haberler

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