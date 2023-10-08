Depremzede genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında depremzede olan 20 yaşındaki Mustafa Kerem Akbulut hayatını kaybetti. Oğlunun cenazesini almaya gelen baba gözyaşlarını tutamadı. Gencin sosyal medya hesabında yazan 'Güzel günler yakın demişlerdi' sözleri ise yürek burktu.

- Asrın felaketi depremden kurtuldu, kazada can verdi

Oğlunun cenazesini almaya gelen baba gözyaşlarını tutamadı

Gencin sosyal medya hesabında yazan "Güzel günler yakın demişlerdi" sözleri ise yürek burktu

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Mustafa Kerem Akbulut, hayatını kaybetti. Akbulut'un 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesinden sağ kurtularak Antalya'ya gelen depremzede olduğu öğrenildi.

Olay, 7 Ekim Cumartesi günü saat 15: 30 sularında Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Mustafa Kerem Akbulut yönetimindeki 31 AGC 917 plakalı motosiklet Kundu'dan Kadriye istikametinde seyir halindeyken virajı alamayarak karşı şeritten gelen 07 BDM 835 plakalı aracın sol tampon kısmına çarptı. Devamında arkasından gelen DEG W2121 yabancı plaka sayılı araç ile feci şekilde çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Kerem Akbulut hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Akbulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi baba Murat Yusuf Akbulut'un gözyaşları arasında yakınları tarafından Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verilmek üzere teslim alındı.

Antakya'dan Antalya'ya gelmiş

Diğer taraftan ailenin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesinden sağ kurtularak Antalya'ya gelen depremzede olduğu öğrenildi. Gencin sosyal medya hesabında yazan "Güzel günler yakın demişlerdi" sözleri ise yürek burktu.