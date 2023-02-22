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Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı, korku dolu anlar ve binaların çökmesi kamerada

3. Sayfa Haberleri

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı, korku dolu anlar ve binaların çökmesi kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'a ait cep telefonu kamerasına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler korku dolu anları gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'a ait cep telefonu kamerasına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler korku dolu anları gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin 16'ıncı gününe girildi. Deprem bölgesinde sahada enkaz kaldırma, ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler ortaya çıktı. İkinci depremin merkezi Elbistan Güneşli Mahallesi eski köy garajları mevkiinde bir kişi cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler de depremle birlikte yaşanan panik, çöken bir bina ile yıkılan başka binaların toz bulutları yansıdı.

O anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Deprem 3. Sayfa Haberler

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