Depremin vurduğu Hatay'da 7 katlı bina iş makinesi darbesiyle yerle bir oldu

Depremin vurduğu Hatay'da 7 katlı binanın iş makinesi darbesiyle kağıt gibi yerle bir olduğu anlar ve vatandaşların yaşadığı panik cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 7 katlı binanın yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkım sırasında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. Binanın kontrollü yıkımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY