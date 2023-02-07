Depremin vurduğu Hatay böyle görüntülendi
3. Sayfa Haberleri
Depremin vurduğu Hatay böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay dronla böyle görüntülendiKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.
Depremin vurduğu Hatay böyle görüntülendi
HATAY - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay dronla böyle görüntülendi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da kuvvetli bir şekilde hissedildi. 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'da deprem sonrasında bazı binalar yıkıldı. Depremin boyutu dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa