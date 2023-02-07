Depremin vurduğu Hatay böyle görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Depremin vurduğu Hatay böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay dronla böyle görüntülendiKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04. Depremin vurduğu Hatay böyle görüntülendi HATAY - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay dronla böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da kuvvetli bir şekilde hissedildi. 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'da deprem sonrasında bazı binalar yıkıldı. Depremin boyutu dron ile havadan görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Deprem Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

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