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Depremin şiddetini bu görüntüler ortaya koydu

3. Sayfa Haberleri

Depremin şiddetini bu görüntüler ortaya koydu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de şiddetini gösterdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de de şiddetini gösterdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

AFAD'ın açıkladığı veriye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de büyük paniğe yol açtı. Vatandaşlar bulundukları binalardan panik içerisinde çıkarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. İHA Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Depreme büroda yakalanan İHA muhabirleri de büyük panik yaşadı.

Okullar 2 gün tatil edildi

Öte yandan, dün yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilen şehirde, meydana gelen depremlerden dolayı eğitime 2 gün daha ara verildi. - KAYSERİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İhlas Haber Ajansı Kahramanmaraş Elbistan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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