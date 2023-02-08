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Depremin şiddeti ile yarılan duvar güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Depremin şiddeti ile yarılan duvar güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin verdiği hasar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin verdiği hasar güvenlik kamerasına yansıdı. İlk depremin yıkıcı etkisinin ardından yaşanan Elbistan depremindeki sarsıntı ise yine bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Üstün Sokak'ta bir kuaför dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı dehşet dolu dakikaları saniye saniye yansıttı. İş yeri depremde hasar görürken o anlar da görüntülere yansıdı. Öte yandan aynı gün yaşanan Elbistan depreminde ise Andıl Caddesi'ndeki bir dükkanın önündeki demir direklerde şiddetli sarsıntı cep telefonuna yansıdı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Kozan Adana 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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