Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma...
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Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa