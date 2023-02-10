Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma... 3. Sayfa Haberleri Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkkale Valiliği 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma... - Haberler

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