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Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma...

3. Sayfa Haberleri

Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma...

Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Depremin merkez üssü Pazarcık'a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Valiliği 3. Sayfa Haberler

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