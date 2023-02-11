Depremin merkez üssü Elbistan'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin ardından evlerden ve dükkanlardan hırsızlık yapan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Kızılcoba Mahallesi Millet Bahçesi civarında hırsızlık yapan M.E., M.A. ile H.Y. isimli şahıslar, vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis ekipleri vatandaşların darp ettiği şüpheli şahısları gözaltına alırken, araçlarında yapılan aramada ise 7 bin 300 TL, 13 adet cep telefonu, 8 adet kol saati, 3 adet bilgisayar ve 3 adet tablet, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet dolu içki şişesi, 3 karton sigara, 16 adet tespih, 3 adet farklı araçlara ait araba anahtarı, 122 adet 9 mm fişek, çeşitli miktarlarda narkotik maddeler ve farklı şahıslar adına düzenlenmiş pasaportlar ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ