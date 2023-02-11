Depremin korku dolu anları bir çok şehirde kameralara böyle yansıdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem sırasında bir çok şehirde kayda alınan görüntülerin bazıları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem sırasında bir çok şehirde kayda alınan görüntülerin bazıları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 6'ıncı gününde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, bir çok şehirde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olayı dehşetini gözler önüne serdi. Kahramanmaraş'tan, Adana'ya, Osmaniye'den Şanlıurfa'ya kadar bir çok noktada kaydedilen görüntülerde, binaların çatlaması, araçların sallanması, insanların panik halinde kaçmaları yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ