Depremin hayatı felç ettiği Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Depremde yüzlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi. Depremde yüzlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkez üslü depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'da yaşanan can kayıplarının yanı sıra, sağ kurtulan binlerce vatandaş evsiz kaldı. Kentte kalmak isteyen vatandaşlar için kentin birçok noktasında AFAD ve Kızılay tarafından afet çadırları kuruldu. Afet çadırlarına vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı. Kurulan çadır kentler dron ile havadan görüntülendi. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Adıyaman evsiz 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Depremin hayatı felç ettiği Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.