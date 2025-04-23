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Depremin Ardından Panik Kalp Krizi Tuttu

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Beylikdüzü'nde 6,2'lik depremin ardından bir vatandaş panik yaparak kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen bir doktorun müdahalesi sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Depremin ardından panikle kalp krizi geçirdi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde deprem sonrasında bir vatandaş panikle kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen bir doktorun kalp mesajı yaparak müdahale ettiği vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde 6,2'lik deprem sırasında bir vatandaş iddiaya göre panikle kalp krizi geçirdi. Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde yere yığılan vatandaşa yoldan geçen bir doktor müdahale etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Doktorun yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı hasta, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHSUN IŞIKLI - 3.Sayfa
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