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Depremin 9. gününde enkaz altında bir kişinin kalp ritmi alındı, çalışmalar sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Depremin 9. gününde enkaz altında bir kişinin kalp ritmi alındı, çalışmalar sürüyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen 9 günün sonunda umutlar halen sürüyor.

Depremin 9. gününde enkaz altında bir kişinin kalp ritmi alındı, çalışmalar sürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen 9 günün sonunda umutlar halen sürüyor. Onikişubat ilçesinde bulunan 8 katlı Üçgözler Apartmanı'nda enkaz altında bir kişinin kalp ritmi alındı. Arama kurtarma çalışması yapılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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