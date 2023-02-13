Depremin 8'inci gününde tıkırdı ile gelen umut... Anne ile bebeğine ulaşmaya çalışılıyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta depremde çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Bugüne kadar inanılmaz kurtuluşların yaşandığı depremde 8'inci günü girilirken ekipler anne ve bebeğin enkaz altında olduğu bir binada aldığı ısı ve tıkırdı sesine karşılık çalışma yürüterek zamanla yarışıyor.

Türkiye'yi yasa boğan depremin 8'inci gününe girildi. Kahramanmaraş'ta olduğu gibi bir çok ilde de ekipler sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şuana kadar 10 ile 30 bin kişinin hayatını kaybettiği on binlerce kişinin yaralandığı depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sahada çalışan ekipleri daha önce olduğu gibi yeni bir inanılmaz kurtuluşu daha gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor. AFAD koordinesinde merkez Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Aydın Apartmanı'nda termal kamera ile canlı emaresi bulan Gölcük Tersane Komutanlığı ekipleri, İspanyol arama-kurtarma ile madencilerden oluşan ekiple bulunduğu kat itibariyle anne Ayşe Mina Aydın ile bebeği Miran Ayaz'ın olduğu ihtimaline karşı zamana karşı mücadele veriyor. Umutların devam ettiği bölgede termal kameralarla ısı tespit edilen noktada ses alınamadığı ancak her ses istendiğinde cevap niteliğinde 'tıkırtı' gelmesinin ekipleri umutlandırdığı öğrenildi.

Şehirdeki son durum havadan görüntülendi

Bir tarafta ekiplerin can kurtarma çalışmaları sürerken, bir taraftan da iş makineleri ile çevre de aralıksız çalışmalar yürütülüyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları ve şehrin son durumu ise havadan görüntülendi. Enkaz şehre dönen Kahramanmaraş'ta kurtarma ekipleri de dinlenme zamanlarında bile bölge de ateş başında ısınarak takip etmeyi sürdürüyor.

Bölgede deprem sigortası yapan firmaların bulunduğu yapıların bile çökmüş olması dikkatleri çekiyor.