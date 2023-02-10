Depremin 5.gününde Adıyaman'daki hasarın boyutu böyle görüntülendi Hemen hemen her enkazın başında arama kurtarma ekibi bulunuyor Depremin vurduğu şehirlerin başında gelen Adıyaman'da 5.gündeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Depremin 5.gününde Adıyaman'daki hasarın boyutu böyle görüntülendi

Hemen hemen her enkazın başında arama kurtarma ekibi bulunuyor

ADIYAMAN - Depremin vurduğu şehirlerin başında gelen Adıyaman'da 5.gündeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Binin üzerinde binanın yıkıldığı şehirde bir çok noktada enkaz dikkat çekerken, bazı apartmanların sadece bazı katlarının balkonlarının yıkılması dikkat çekti.

Ekipler içinden yaralı ya da cenaze çıkarma işlemi tamamlanan enkaz yığınlarını temizlerken, canlı ve cenaze bulunma ihtimali olan binalarda ise çalışmalar sürüyor. Her enkaz başında çok sayıda arama kurtarma ekibinin bulunması dikkat çekti.