Depremin 40. saatinde Ramazan amcayı öğretmenler kurtardı Depremin 40. saatinde sağ kurtarılan Ramazan amcayı enkazın altında sakinleştirdiler Denizli'den enkaz bölgelerinden biri olan Hatay'a giden MEB AKUB, depremin 40. saatinde Ramazan amcayı sağ olarak kurtardı.

Depremin 40. saatinde Ramazan amcayı öğretmenler kurtardı

Depremin 40. saatinde sağ kurtarılan Ramazan amcayı enkazın altında sakinleştirdiler

HATAY - Denizli'den enkaz bölgelerinden biri olan Hatay'a giden MEB AKUB, depremin 40. saatinde Ramazan amcayı sağ olarak kurtardı. Ramazan amcanın enkazın altındayken sakinleştirilme anları kameraya yansıdı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmenlerden oluşan Denizli MEB AKUB ekibi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin yaşandığı gün olan 06 Şubat pazartesi günü öğleden sonra hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgesine hareket etti. Denizli MEB AKUB ekibi AFAD koordinesinde Hatay ilimizde kurtarma çalışmalarına başladı. Denizli MEB AKUB ekibi depremin 40. saatinde göçük altından ses geldiğini fark etti. Yapılan zamana karşı mücadele sonrası enkaz altındaki Ramazan amca, yakınıyla konuşmak istedi. Bu sırada molozların yanında bulunan enişte, Ramazan amcayla konuşarak sakinleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından Ramazan amca, depremin 40. saatin de öğretmenler tarafından sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.