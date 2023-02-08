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Depremin 40. saatinde Ramazan amcayı öğretmenler kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Depremin 40. saatinde Ramazan amcayı öğretmenler kurtardı

Denizli'den, enkaz bölgelerinden biri olan Hatay'a giden Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), depremin 40. saatinde Ramazan amcayı sağ olarak kurtardı.

Denizli'den, enkaz bölgelerinden biri olan Hatay'a giden Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), depremin 40. saatinde Ramazan amcayı sağ olarak kurtardı. Ramazan amcanın enkazın altındayken sakinleştirilme anları kameraya yansıdı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmenlerden oluşan Denizli MEB AKUB ekibi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat pazartesi günü öğleden sonra hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgesine hareket etti. Denizli MEB AKUB ekibi, AFAD koordinesinde Hatay'da kurtarma çalışmalarına başladı. Ekip, depremin 40. saatinde göçük altından ses geldiğini fark etti. Yapılan zamana karşı mücadele sonrası enkaz altındaki Ramazan amca, yakınıyla konuşmak istedi. Bu sırada molozların yanında bulunan enişte, Ramazan amcayla konuşarak sakinleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından Ramazan amca, depremin 40. saatinde öğretmenler tarafından sağ olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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