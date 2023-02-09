Depremin 4'üncü gününün akşamında da çalışmalar sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'de depremin 4'üncü gününde çalışmalar gece gündüz demeden sürüyor. Gece saatlerinde de devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Osmaniye'de enkaz üzerinde çalışmalar 4'üncü günde de sürüyor. Metin Tamer Sitesinde devam eden çalışmalar dron ile havadan görüntülendi. Gece saatlerinde düşen hava sıcaklığına rağmen arama kurtarma ekipleri umutları yeşertecek bir haber için çalışmalarına devam ediyor. Dönüşümlü olarak dinlenmeye geçen arama kurtarma ekipleri ve enkaz başında yakınlarından haber bekleyen vatandaşlar yaktıkları ateş ile ısınmaya çalışıyor.