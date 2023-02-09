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Depremin 4'üncü gününde anne kız enkazdan sağ çıkartıldı

3. Sayfa Haberleri

Depremin 4'üncü gününde anne kız enkazdan sağ çıkartıldı

Adıyaman'da depremin 4'üncü gününde, 79 saat sonra bir apartmanın enkazından anne ve kızı sağ çıkartıldı.

Adıyaman'da depremin 4'üncü gününde, 79 saat sonra bir apartmanın enkazından anne ve kızı sağ çıkartıldı.

Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ile Bozbey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bulunan Akan Apartmanı'ndan 2 kişi kurtarıldı. İş makineleri çalışırken içeriden ses duyulduğunu söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 7 kartlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Fatma Özdemir (58) ve kızı Pınar Güçlüoğlu'ndan (28) ses alan ekipler tünel açarak yaralılara ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin uzun süren çalışması sonrasında vatandaşlara ulaşıldı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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