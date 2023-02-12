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Depremin 147. saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

Depremin 147. saatinde 10 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da 10 yaşındaki Cudi isimli kız çocuğu, depremin 147. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Hatay'da 10 yaşındaki Cudi isimli kız çocuğu, depremin 147. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin altında yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmaların sürdüğü Hatay'da da umutlandıran bir haber geldi. Depremin 147. saatinde 10 yaşındaki Cudi isimli bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Büyük bir dikkatle sedyeye alınan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hatay 3. Sayfa Haberler

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