Depremin 137. saatinde enkaz altından çıkarıldı, her soruya cevap verdi

Hatay'da arama kurtarma ekipleri tarafından depremin 137. saatinde enkaz altından kurtarılan depremzede, kendisine sorulan her soruya cevap verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine giden ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi 4 katlı Demir Çelik Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan ekipler ses duydu. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremin 137. saatinde 44 yaşındaki Gökhan Çalışkan'a ulaştı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde enkaz altından sağ olarak çıkarılan Çalışkan, kendisine yöneltilen her soruya cevap verdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Çalışkan, hemen tedavi altına alındı. - HATAY