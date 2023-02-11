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Depremin 102. saatinde inanılmaz kurtuluş: 27 yaşındaki genç kız kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Depremin 102. saatinde inanılmaz kurtuluş: 27 yaşındaki genç kız kurtarıldı Kahramanmaraş merkezli depremin 102. saatinde 27 yaşındaki genç kız Adıyaman'da ekiplerce kurtarıldı.

Depremin 102. saatinde inanılmaz kurtuluş: 27 yaşındaki genç kız kurtarıldı

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli depremin 102. saatinde 27 yaşındaki genç kız Adıyaman'da ekiplerce kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde bir çok çevre iller de etkilendi. Adıyaman'ın Besni ilçesinde de deprem nedeniyle bir çok bina yıkıldı. Bütün ülkenin kenetlendiği çalışmalarda Uşak Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri, "Yaşam Kent" sitesinde yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında yaşam belirtisi olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda Büşra Atalay Aslan olduğu tespit edilen depremzede, ekiplerin titiz çalışmasıyla 102 saat sonra enkaz altından kurtuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

Kahramanmaraş Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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