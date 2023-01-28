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Depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü

3. Sayfa Haberleri

Depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü

Depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Van ve Hakkari'de de hissedildi.

Depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü

VAN - İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem Van ve Hakkari'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye saati ile 21.14'te merkez üssü İran'ın Hoy kentinde yerin 6.5 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van ve Hakkari'den de hissedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari Deprem İran Van 3. Sayfa Haberler

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