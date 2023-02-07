Depremden sonra limanda çıkan yangın devam ediyor 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda depremden sonra konteyner devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın halen devam ediyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda depremden sonra konteyner devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın halen devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın havadan görüntülendi. Yangın, İskenderun'un Karayılan Mahallesi'nde bulunan limanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası konteyner devrilmesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, halen söndürülemedi. Saatlerdir devam eden yangının büyüklüğü havadan dron ile görüntülendi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Depremden sonra limanda çıkan yangın devam ediyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.