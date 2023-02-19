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Depremde yıkılan binayla ilgili bir gözaltı daha

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Oteli ile ilgili bir kişi daha İstanbul'da gözaltına alındı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentlerde yıkılan binalarla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Adıyaman'daki Bozdoğan Oteli'nin ortaklarından olduğu ve Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan arandığı tespit edilen Nazan Bağcı, 15.50'de yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Adıyaman İstanbul 3. Sayfa Haberler

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