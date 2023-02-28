Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 203 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yıkılan binalar ile ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 797 şüpheli tespit edilirken 203'ü tutuklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ili doğrudan etkiledi. Yıkılan ve imara aykırı değişiklik saptanan binalarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sorumlu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmalar neticesinde, şüpheli sayısı 797, tutuklanan şahıs sayısı 203, adli kontrol kararı verilen 275 kişi olurken, 152 şahıs hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 67 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Yurtdışında olduğu tespit edilen 5 kişi bulunurken, 19 şüphelinin de öldüğü belirlendi. İfadesi alınarak serbest bırakılanların sayısı 67 oldu. - ANKARA