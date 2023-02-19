Depremde yıkılan binaların binlerce tonluk enkazı şehir dışına taşınıyor

Adıyaman'da depremde yıkılan binaların enkazı, iş makineleri tarafından kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen binlerce tonluk moloz yığınları, şehir dışında belirlenen iki ayrı noktaya götürülerek dökülüyor. Dronla havadan görüntülenen alanda molozların arasında değerli eşya olma ihtimaline karşı jandarma ekipleri bölgede 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Yıkılan bina sayısı bin 485 olan Adıyaman'da ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı 538 olarak açıklandı. Toplam 34 bin 578 binada yapılan çalışmada 115 bin 46 bağımsız birimin hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda 6 bin 990 binadaki 29 bin 703 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 2 bin 613 binadaki 11 bin 179 bağımsız birimin orta hasarlı, 11 bin 694 binada bulunan 38 bin 823 bağımsız birimin az hasarlı, 9 bin 310 binada yer alan 21 bin 365 bağımsız birimin de hasarsız olduğu bildirildi. - ADIYAMAN