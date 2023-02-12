Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremde vefat eden Öğretmen Burcu Gümüş köyünde toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Depremde vefat eden Öğretmen Burcu Gümüş köyünde toprağa verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Sığırcı kırsal mahallesinde toprağa verilen Öğretmen Burcu Gümüş, Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Sığırcı kırsal mahallesinde toprağa verilen Öğretmen Burcu Gümüş, Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Bandırma'da özel bir kolejde İngilizce Öğretmeni olarak çalışan Burcu Gümüş, daha sonra Hatay'a atanarak çalışmaya başladı. Gümüş, meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Genç öğretmen Bandırma'nın Yeni Sığırcı kırsal mahallesinde toprağa verildi. - BALIKESİR

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Hatay Gümüş 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title