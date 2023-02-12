Depremde vefat eden Öğretmen Burcu Gümüş köyünde toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Sığırcı kırsal mahallesinde toprağa verilen Öğretmen Burcu Gümüş, Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Sığırcı kırsal mahallesinde toprağa verilen Öğretmen Burcu Gümüş, Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Bandırma'da özel bir kolejde İngilizce Öğretmeni olarak çalışan Burcu Gümüş, daha sonra Hatay'a atanarak çalışmaya başladı. Gümüş, meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Genç öğretmen Bandırma'nın Yeni Sığırcı kırsal mahallesinde toprağa verildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Hatay Gümüş 3. Sayfa Haberler

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