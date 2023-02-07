Depremde şehit olan İzmirli asker, son yolculuğuna uğurlandı Deprem şehidi 4 günlük askere gözü yaşlı veda Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da şehit olan Piyade Er Eren Taşkın, memleketi İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde şehit olan İzmirli asker, son yolculuğuna uğurlandı

Deprem şehidi 4 günlük askere gözü yaşlı veda

İZMİR - Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da şehit olan Piyade Er Eren Taşkın, memleketi İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen depremde Hatay 8'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Er Eren Taşkın, Uzman Çavuş Hakan Al ve Piyade Er Mert Can Sümbül ile birlikte enkaz altında kalarak şehit oldu. 4 gün önce birliğine teslim olarak vatani görevine başladığı öğrenilen Şehit Er Taşkın'ın acı haberi, dün akşam saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7061/1 sokakta bulunan evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini anne Dursune Taşkın'a verdi.

Şehit cenazesinde gözyaşları sel oldu

Deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Er Eren Taşkın'ın naaşı, baba ocağında helallik alınmasının ardından Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Cenazede, şehidin annesi Dursune Taşkın, kardeşi Ece Taşkın, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, kent protokolü ve milletvekilleri, belediye başkanları ile siyasi partilerin temsilcileri yer aldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Dursune Taşkın ile kardeşi Ece Taşkın, birbirlerine sarılıp gözyaşı döktüler. Şehit Eren Taşkın'ın naaşı, burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak Kadifekale Hava Şehitliğine uğurlandı.

Henüz 4 günlük askerdi

Öte yandan Şehit Er Eren Taşkın'ın 4 gün önce birliğine teslim olarak vatani görevini Hatay Serinyol'da sürdürdüğü, babası Cem Taşkın'ın ise 2004 yılında vefat ettiği öğrenildi.