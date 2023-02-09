Depremde hayatını kaybeden Mücahit Akbayrak memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin etkilediği illerden olan Osmaniye'de kaldığı otelin çökmesi sonucu bölgedeki hızlı tren projesinde çalışan Mücahit Akbayrak (32) memleketi Trabzon'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin etkilediği illerden olan Osmaniye'de kaldığı otelin çökmesi sonucu bölgedeki hızlı tren projesinde çalışan Mücahit Akbayrak (32) memleketi Trabzon'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Trabzon Yeni Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Mücahit Akbayrak'ın cenazesi daha Araklı ilçesi Birlik mahallesine getirilerek burada toprağa verilirken, Akbayrak'ın bölgedeki hızlı tren projesinde formen olarak çalıştığı belirtildi. - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Osmaniye Trabzon 3. Sayfa Haberler

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