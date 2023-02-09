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Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş Vergi Dairesi Müdürü Kızılcahamam'da toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş Vergi Dairesi Müdürü Kızılcahamam'da toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlar memleketlerinde defnedilmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlar memleketlerinde defnedilmeye başladı. Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş Vergi Dairesi Müdürü Hatice Şenli (35) Kızılcahamam'da toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta ikamet eden ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Kahramanmaraş Vergi Dairesi Müdürü Hatice Şenli yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetti. Hatice Şenli için bugün öğlen namazından sonra memleketi Kızılcahamam Kızılcaören mahallesinde cenaze namazı kılındı. Şenli, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Maliye Bakanlığı Kahramanmaraş Kızılcahamam 3. Sayfa Haberler

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