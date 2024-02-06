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Depremde hayatını kaybeden Hüseyin Uçarcı ve kızı anıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Hüseyin Uçarcı ve kızı Ezel Doga Uçarcı Kumluca'daki mezarı başında anıldı. Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ve personeli, Uçarcı'nın mezarına çiçek dikip dua etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay Orman Bölge Müdürlüğünde Silvi Kültür Şube Müdürü olarak görev yaparken hayatını kaybeden Hüseyin Uçarcı ve kızı Ezel Doga Uçarcı Kumluca'daki mezarı başında anıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ve personeli, Hüseyin Uçarcı'nın Kumluca'ya bağlı Besikci Mahallesindeki mezarı başına gitti. Müdür Cengiz Okudan ve personeli merhum Şube Müdürü Hüseyin Uçarcı ve kzı Ezel Doğa Uçarcı'nın mezarına çiçek dikip dua etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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